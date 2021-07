Seadrill fortsetter å stupe

Subsea 7 stuper over 10 prosent etter at de leverte svakere resultat enn ventet i andre kvartal, med et underskudd før skatt på 27,8 millioner dollar. Årsaker til det svakere resultatet var blant annet coronaviruset som var med på å forsinke fornybare prosjekter i Taiwan, og lavere marginer for Subsea og Conventional.

En tung dag er det også for oljegiganten Equinor som rapporterte et dårligere resultat enn ventet, og åpnet ned over 2 prosent. Selskapet annonserer også at de fremskynder deres fornybarsatsing. Equinor forventer blant annet å investere om lag 23 milliarder dollar brutto i fornybar energi fra 2021 til 2026 . Etter to timers handel har aksjen hentet seg noe inn og er ned 1,17 prosent.

Opp

Boligriggselskapet Prosafe topper vinnerlisten etter to timers handel med en oppgang på rundt 16 prosent. I ti-tiden ble det utløst handelsstans for aksjene i selskapet.

Kepler Chevreux både nedgraderer Bakkafrost og slanker kursmålet for Atlantic Sapphire innenfor sjømatsektoren. Det ser ikke ut til å skremme investorene enn så lenge da både Bakkafrost og Atlantic Sapphire stiger 0,29 og 0,66 prosent etter to timers handel onsdag.

Spetalen-dominerte Saga Pure har utøvd opsjoner til å tegne seg for aksjer i Bergen Carbon Solutions verdt 30 millioner kroner, og etter transaksjonen vil fornybarinvesteringsselskapet sitte på et eierskap på 28 prosent i Bergen Carbon Solutions. Selskapet stiger 2,76 prosent på børs onsdag formiddag.

Etter at Goldman Sachs dro Elopak på børs i midten av juni, kommer nå meglerhuset med en oppsiktsvekkende hold-anbefaling. I slutten av november i fjor skrev Finansavisen at samtlige analyser fra meglerhusene som har vært tilretteleggere i børsnoteringer har sagt kjøp. Elopak faller 0,18 prosent etter to timers handel Onsdag.

Siem Offshore stiger 1,33 prosent etter at selskapet melder om å ha blitt tildelt en kontraktsforlengelse på seks måneder for ankerhåndteringsskipet «Siem Topaz»

Nordic Semiconductor -aksjen har steget 210 prosent på et år, men Arctic-analytiker Henriette Trondsen tror den har mer å gå på. Etter en times handel er aksjen opp 1,13 prosent i skrivende stund.