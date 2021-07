Blandet på Wall Street etter rentebeslutning

De amerikanske indeksene endte blandet etter en rød tirsdag.

Industriindeksen Dow Jones stengte ned 0,36 prosent til 34.930 poeng.

stengte ned 0,36 prosent til 34.930 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen endte nærmest flatt, med en marginal nedgang på 0,02 prosent til 4.400 poeng.

-indeksen endte nærmest flatt, med en marginal nedgang på 0,02 prosent til 4.400 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq avsluttet med en oppgang på 0,70 prosent til 14.762 poeng, etter å ha falt 1,2 prosent tirsdag.

VIX-indeksen, den såkalte «fryktindeksen» falt med 5,42 prosent til 18,31 poeng.

Prisen på et fat med nordsjøolje Brent hadde økt med minimale 0,08 prosent ved stenging, og stod i 74,54 dollar fatet. WTI-oljen steg 0,80 prosent, til 72,22 dollar per fat.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen falt med 0,5 basispunkter, til 1,229 prosent.

Handelsbalanse

Onsdag ble tall for den amerikanske handelsbalansen offentliggjort.

Den totale handelsbalanse for juni viste et underskudd på 91.2 milliarder dollar i juni. Dette faller inn som noe svakere enn estimatene ifølge konsensus, som viste underskudd på 87 milliarder dollar.

Dette er noe ned fra tallene i mai, som viste et handelsunderskudd på 88,2 milliarder dollar.

Kvartalstall

Flere store amerikanske selskaper presenterte kvartalstall onsdag.

Restaurant-kjeden McDonalds kunne vise til en omsetning og resultat som slo forventningene med god margin. Til tross for dette faller aksjen, og er ned 1,19 prosent til en kurs på 243,26 dollar på New York-børsen.

Apple sin tredjekvartalsrapport for avvikende regnskapsår 2021 var dagens høydepunkt i det amerikanske markedet. Tallene overgikk forventningene , og flere analytikere oppjusterte kursmålet i aksjen etter å ha sett tallene. Investorer ser imidlertid ikke ut til å være like imponert, og aksjen synker 2,71 prosent i åpningsminuttene til onsdagens børsdag.

Vaksineselskapet Pfizer stiger etter dagens kvartalstall. Resultatene og inntektene slo forventningene, og selskapet oppjusterte i den anledning sine økonomiske utsikter for 2022. Aksjen stiger onsdag med 2,41 prosent til en kurs på 43,116 dollar per aksje.

Strømmegiganten Spotify la også frem kvartalstall onsdag, og endte med et overskudd på 126 millioner kroner. Markedet tar imidlertid rapporten svært dårlig imot, og aksjen stuper 8,57 prosent til 216,87 dollar.

Tallene for andre kvartal har så langt vært bedre enn forventet for majoriteten av S&P 500- selskapene. I følge CNBC har 88 prosent av selskapene som inngår i S&P 500-indeksen og som har rapportert tall levert resultater over forventningene.

Viktige hendelser

Det amerikanske markedet har flere viktige hendelser i vente. Onsdag kveld presenterte sentralbanken Federal Reserve sin rentebeslutning. Som ventet på forhånd ble det ingen renteheving.

Inflasjonstallene for juli blir offentliggjort fredag. Den amerikanske inflasjonen har vært mye omdiskutert i det siste, etter at den steg med rekordhøye 5,4 prosent i juni.