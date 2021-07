- - - -

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,1 prosent før den sluttet på 1.131,84 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,55 milliarder kroner. Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,80 dollar, opp 0,1 prosent.

I andre kvartal 2021 hadde Equinor inntekter på 17,46 milliarder dollar, opp fra 16,13 milliarder dollar i samme periode i 2020. Oljegiganten fikk et driftsresultat på 5,3 milliarder dollar, mot et negativt driftsresultat på 472 millioner dollar for et år siden.

– Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal. God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser, uttale konsernsjef Anders Opedal i forbindelse med kvartalstallene. Opedal benyttet anledningen til å kjøpe 2.900 Equinor-aksjer for rundt 505.000 kroner. Aksjen falt 2,1 prosent til 172,42 kroner.

I helgen presenterte Seadrill sin redningsplan hvor det ble kjent at selskapet reduserer gjelden betraktelig og sikrer likviditet. SEB-analytiker Kim André Uggedal mener imidlertid at aksjen ikke er verdt mer enn 25 øre. Mandag stupte aksjen 51 prosent, tirsdag gikk den ned 21 prosent og onsdag falt den ytterligere 7,2 prosent til 2,20 kroner.

Subsea 7 falt 12,3 prosent til 72,02 kroner etter at selskapet leverte svakere resultat enn ventet. I andre kvartal 2021 omsatte Subsea 7 for 1,2 milliarder dollar, mot 754 millioner dollar i tilsvarende periode året før. Resultatet før skatt endte på minus 27,8 millioner dollar, mot et negativt resultat på 938 millioner dollar i samme kvartal i 2020.

DNB Markets har kuttet kursmålet på Nel -aksjen fra 12 til 11 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin salgsanbefaling. Tallknuserne ser en risiko for svake resultater og negative estimatrevisjoner. Onsdag falt aksjen 1,0 prosent til 17,04 kroner.

Siem Offshore gikk opp 3,4 prosent til 3,88 kroner etter at selskapet meldte at det har blitt tildelt en kontraktsforlengelse på seks måneder for ankerhåndteringsskipet «Siem Topaz».