Oslo Børs åpner i grønt – Shippingaksje passerer 700 prosent oppgang

Oslo Børs stiger fra start torsdag, og er etter en times handel opp 0,63 prosent til 1.138,93 poeng.

Ved børsåpning omsettes et fat brent-olje til 75,5 dollar per fat, opp 1,07 prosent. Til sammenlikning kostet et fat brent-olje 74,55 dollar. WTI-oljen stiger også ved børsstart, opp 1,2 prosent til 75,51 dollar per fat.

Av de store oljeaksjene på Oslo Børs er Equinor opp 2,31 prosent, og aksjen omsettes for 176,460 kroner. Videre er Aker BP etter en times handel opp 1,16 prosent til kurs på 245 kroner per aksje.

Ned

Teknologiselskapet Airthings åpner ned 3,68 prosent, til en kurs på 10,64 kroner per aksje. Selskapet la torsdag morgen frem sin andrekvartalsrapport, som viste en nesten dobling i omsetning. Samtidig økte kostnadene betydelig, som førte til en nedgang i resultat.

Oljeselskapet DNO la også frem kvartalstall onsdag morgen, og kunne melde om en solid omsetningsvekst. Til tross for dette er ikke markedet imponert, og aksjen åpner ned 3,31 prosent til 8,364 kroner per aksje.

Gruveselskapet Akobo Minerals er så langt en av dagens børstapere, og synker 6,65 prosent. Selskapet ble børsnotert på Euronext Growth for om lag to uker siden, og er siden den tid ned 20 prosent.

Opp

Flere energiaksjer er blant de store vinnerne ved børsåpning.

Alterinus Energy Group er så langt en av dagens børsvinnere, med en oppgang på 10 prosent. Videre er Awilco Drilling etter bare noen minutters handel opp 4,7 prosent til 3,8 kroner per aksje.

Solcelleselskapet Ocean Sun har også en god oppgang fra start. Aksjen er i skrivende stund opp 3,33 prosent til en kurs på 20,5, som gjør den til dagens vinner så langt på Oslo Børs.

Seadrill får også en pen start på torsdagens handel, og er opp 6,82 prosent til 2,350 kroner per aksje. Dette kommer etter en svært dårlig uke for Fredriksen-selskapet, som er ned over 67 prosent i løpet av perioden. Aksjen har vært volatil og mye omdiskutert den siste tiden, der meglerhuset SEB mener aksjekursen kommer til å synke til 25 øre.

Hydrogenselskapet NEL starter sterkt torsdag, og er opp 2,35 prosent til 17,435 kroner per aksje. Dette kommer etter at DNB Markets rykket ut med en salgsanbefaling for aksjen, der de nedjusterte kursmålet fra 12 til 11 kroner.

Børsvinneren MPC Container Ships fortsetter årets opptur torsdag, og er opp 6,28 prosent til 22,8 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet annonserte at de refinansierer et av sine låneprosjekter. Aksjen er en av de store rakettene på Oslo Børs den siste tiden, og er opp 700 prosent i løpet av det siste året.