Kameralinseprodusent stuper tosifret på børs

Oslo Børs stiger torsdag og er ved lunsjtider opp 0,61 prosent til 1.138,78 poeng.

Prisen på et fat nordsjøolje har falt siden børsåpning og omsettes ved lunsjtider for 75,07 dollar per fat, opp 0,50 prosent i dag. WTI-oljen er opp 0,75 prosent og omsettes for 72,89 dollar per fat.

Bevegelser

Teknologiselskapet poLight dundrer ned over 24 prosent og topper taperlisten. Det skjer etter en melding om at smarttelefonprosjektet som ble nevnt i deres førstekvartalspresentasjon har blitt kansellert. Årsaken til kanselleringen er i følge selskapet relatert til porteføljestrategi. I 13-tiden er det utløst handelsstans i poLight.

Oljeselskapet DNO leverte et driftsresultat langt under analytikernes forventning i andre kvartal. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen mener tallene er på den svake siden og tror markedet er skuffet. Ved lunsjtider er DNO ned 2,66 prosent.

Teknologiselskapet Airthings la torsdag morgen frem sin andrekvartalsrapport, som viste en nesten dobling i omsetning. Samtidig økte kostnadene betydelig, som førte til en nedgang i resultat. Torsdag faller aksjen og er ned 2,39 prosent ved lunsjtider.

Oljeserviceselskapet Subsea 7 falt kraftig på børs etter kvartalstall, som DNB-analytiker Martin Huseby Karlsen beskriver som horribelt. Torsdag er en rekke meglerhus ute med nye rapporter på Subsea 7, og DNB Markets oppgraderer fra hold til kjøp.

Oljegiganten Equinor er mest omsatt og stiger over 2 prosent etter gårsdagens fall på 2 prosent i etterkant av kvartalsrapporteringen. Aker BP er på samme tid opp 0,91 prosent.

DNB Markets kutter kursmålet igjen i småsparerfavoritten Nel. Likevel er aksjen opp over 1 prosent etter tre timers handel.

Seadrill henter seg noe inn etter kursraset de siste dagene og er opp 7,27 prosent til 2,36 kroner per aksje. Aksjen har vært volatil og mye omdiskutert den siste tiden, og meglerhuset SEB mener aksjekursen kan falle til 25 øre.

Børsraketten MPC Container Ships fortsetter årets opptur torsdag, og er opp 6,28 prosent til 22,8 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet annonserte at de refinansierer et av sine låneprosjekter. Aksjen er opp 700 prosent i løpet av det siste året.

Gruveselskapet Akobo Minerals er så langt en av dagens børstapere, og synker 5,31 prosent. Selskapet ble børsnotert på Euronext Growth for om lag to uker siden, og er siden den tid ned 20 prosent.