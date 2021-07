Straffes knallhardt etter svindelbeskyldninger

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen tilnærmet uforandret mens Dow Jones stiger 0,6 prosent til 35.153,25 poeng. S&P 500 er opp 0,3 prosent til 4.414,70 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,28 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,0 prosent til 17,58.

Nikola

Trevor Milton, grunnleggeren av lastebilprodusenten Nikola, siktes for svindel på tre punkter av USAs føderale myndigheter, melder Bloomberg. Milton, som gav seg som styreleder i september, er siktet for å ha løyet og kommet med villedende påstander om «så å si alle aspektene ved Nikola-virksomheten», ifølge tiltalen. Nikola-aksjen stuper 9,6 prosent til 12,83 dollar.

Makro

400.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i uken frem til 24. juli, viser ferske tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Konsensus var ifølge MarketWatch et antall førstegangssøkende på 380.000. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 3.269.000 pr. 17. juli, en økning på 7.000.

I andre kvartal 2021 økte BNP i USA med 6,5 prosent, opp fra en BNP-vekst på 6,4 prosent i første kvartal. Veksten er likevel bak analytikernes forventninger om en BNP-vekst på 8,5 prosent.

Feds estimater er en BNP-vekst på 7 prosent i 2021 og 3,3 prosent i 2022. Endringer i BNP er en populær indikator for hvordan den generelle økonomiske tilstanden er i et land.