Amazon straffes knallhardt

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,9 prosent og står i 14.643,28 poeng mens Dow Jones står i 34.992,82 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,5 prosent til 4.395,15 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,25 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,6 prosent til 18,87.

Amazon faller hele 7,8 prosent etter å ha lagt frem skuffende kvartalstall. Samtidig har det blitt kjent at Amazon har fått en bot tilsvarende 7,8 milliarder kroner etter å ha brutt GDPR-regler.

Nikola

Torsdag ble det kjent at Trevor Milton, grunnleggeren av lastebilprodusenten Nikola, siktes for svindel på tre punkter av USAs føderale myndigheter. Milton, som gav seg som styreleder i september, er siktet for å ha løyet og kommet med villedende påstander om «så å si alle aspektene ved Nikola-virksomheten», ifølge tiltalen. Nyheten førte til at Nikola-aksjen stupte over 15 prosent. Kort tid etter at fredagens handel tok til på Wall Street stiger aksjen 1,4 prosent.

Makro

Det private forbruket økte med 1,0 prosent på månedsbasis i juni. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,7 prosent, ifølge Trading Economics. De private inntektene økte i perioden med 0,1 prosent mens det var ventet en nedgang på 0,3 prosent. Kjerne-PCE i USA økte med 3,5 prosent på årsbasis i juni. Her var det ventet en oppgang på 3,7 prosent.

Asia

«De asiatiske børsene falt kraftig fredag. Dermed er tonen satt for de europeiske og amerikanske børsene i dag. Teknologiaksjene ledet an på nedsiden etter at disse steg betydelig i går. Investorene er bekymret for konsekvensene av kinesiske myndigheters varslede reguleringer av teknologisektoren», skriver Roger Berntsen i fredagens rapport fra Nordnet.