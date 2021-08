Bredt fall på Wall Street

Amerikanske indekser startet børsdagen med fall, og endte med fall. Ved stengetid er alle de tre hovedindeksene i rødt.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,42 prosent til 34.936,13 poeng.

endte ned 0,42 prosent til 34.936,13 poeng. Den bredere S&P 500 -indeksen endte fredagens handel ned 0,54 prosent til 4.395,29 poeng.

-indeksen endte fredagens handel ned 0,54 prosent til 4.395,29 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte også i rødt, ned 0,71 prosent til 14.672,68 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,25 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,6 prosent til 18,87.

Olje

Ved stengetid på Wall Street står brent-oljen i 75,13 dollar per fat, ned 0,98 prosent de siste 24 timene. Videre koster et fat WTI-olje 73,84 dollar, opp 0,3 prosent.

Fredag morgen meldte TDN Direkt at deltavarianten av coronaviruset har lagt en bremser på oppgangen i oljeprisen, men at det går mot en ukentlig oppgang.

Amazon

Amazon , som er et av verdens største selskaper, falt 6,88 prosent til en kurs på 2.822,5 dollar. Fredag ettermiddag ble det kjent at selskapet har brutt GDPR-regler, og får på bakgrunn av dette en bot på 7,8 milliarder kroner. Med kursnedgangen har også selskapets grunnlegger og største eier Jeff Bezos hatt et nettotap på 13.5 milliarder dollar i løpet av dagen.

Selskapet er uenig dommen, og varsler at de vil anke saken. Det har ikke vært noe databrudd, og ingen kunder har blitt eksponert til en tredjepart, skriver en talsperson for selskapet til CNBC.

Boten føyer seg i rekken blant EUs forsøk på å begrense tek-gigantene. I perioden 2010-2021 har Google blitt bøtelagt av EU for 8,25 milliarder euro, ifølge Reuters.

ExxonMobil

Oljegiganten ExxonMobil leverte resultater for andrekvartal fredag, der de kunne rapportere om en inntektsøkning på 5,8 milliarder dollar sammenliknet med samme kvartal i fjor. Dette overgikk analytikernes forventninger ifølge konsensus.

Markedet viste seg derimot å ikke være like imponert. Aksjen endte på New York-børsen ned 2,31 prosent til en kurs på 57,57 dollar.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet tok bitcoin seg en pause fra siste ukes opptur, som for øvrig kom etter en lang periode med nedgang. Kursen er ved stengetid på Wall Street ned 0,6 prosent, og én bitcoin koster nå 39.800 dollar.

Videre er ethereum ned 0,11 prosent til en kurs på 2.379 kroner, mens XRP er ned 0,36 prosent.

I dag gikk den mye omdiskuterte «finfluenseren» Eric Grande Garcia, som er kjent for å gi kjøpsanbefalinger på krypto til unge på det sosiale mediet TikTok, ut med en innrømmelse om at han har løyet til følgene sine.

– Jeg tenkte det var strategisk lurt av meg for å få flere følgere på Tiktok. Jeg eier ikke seks leiligheter i Oslo. Den eneste leiligheten jeg har eid i Norge var en i Bogstadveien, men nå er jeg kjøpt ut, fortalte Garcia til DN.