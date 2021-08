Positiv ukestart på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 14.761,62 poeng mens Dow Jones står i 35.040,88 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.416,74 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,21 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,3 prosent til 18,47.

Ifølge Financial Times har Pfizer økt coronavaksineprisen med over 25 prosent i de nye leveringskontraktene med EU mens Moderna økt prisen med ti prosent. Pfizer-aksjen stiger 1,2 prosent mens Moderna er opp 2,8 prosent.

Scott Minerd, investeringsdirektør i Guggenheim, har kommet med dystre spådommer for aksjemarkedet. Han frykter kursfall som følge av en oppblomstringen av delta-varianten av coronaviruset.

– En 10-20 prosents korreksjon kan være smertefullt, men jeg er helt klar på at det ville vært en fantastisk kjøpsmulighet, slår Minerd fast, ifølge CNBC.

«Kvartalsrapporten fra Amazon, økende bekymring for følgene av en ny negativ pandemiutvikling og usikkerhet relatert til de stadige nyhetene om nye regler og tiltak i det økonomiske forholdet mellom Kina og USA la en demper på det amerikanske aksjemarkedet inn mot helgen», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Fredag stupte Amazon-aksjen 7,6 prosent. Kort tid etter at mandagens handel tok til stiger aksjen 0,5 prosent.