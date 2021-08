Produksjonstall fra USA stoppet veksten på børsene

Mandag stenger to av Wall Street-børsene ned etter en dag med blandede følelser. Dagen startet opp for alle tre børsene grunnet optimisme fra en infrastrukturpakke på 1 billion dollar, i følge Reuters. Børsene sluttet derimot hovedsakelig i rødt etter det kom skuffende fra tall som viste til en reduksjon av produksjonsveksten i landet for andre måned på rad.

S&P 500 falt 0,2 prosent til 4.387,16.

falt 0,2 prosent til 4.387,16. Dow Jones falt 0,3 prosent til 34.836,16.

falt 0,3 prosent til 34.836,16. Nasdaq gikk opp 0,06 prosent, til 14.681,07.

Utilities var sektoren som dro opp mest, med 0,8 prosent. På motsatt side av båten falt materialsektoren mest, med 1,2 prosent.

Tesla steg 3,27 prosent til 709,67 dollar, og var dermed dagens største vinner på Nasdaq. Apple falt 0,2 prosent til 145,52 dollar, mens Amazon gikk til opp til 3.331,48, en stigning på 0,1 prosent. Microsoft handlet flatt, og endte opp på 284,82 dollar.

Det endte bedre for Equinor og Golden Ocean Group, med henholdsvis 1,2 og 1 prosent prisstigning til 19,29 og 9,87 dollar. Frontline var på tapersiden med et fall på en halv prosent til 7,92 dollar.

VIX-indeksen lå på 19,46 ved stenging, som gir en økning på 6,7 prosent for dagen. Dagens høyde var på 19,87 poeng mens bunnen var på 17,99 poeng. Så langt i år har indeksen falt 14,46 prosent, som kan tyde på mindre frykt i markedet.

10-årsrenten falt 0,06 prosentpoeng til 1,18, mens 30-årsrenten falt til 1,8 prosent, ned 0,05 prosentpoeng.

Oljen kollapset

Brentprisen lå ved stenging på 73 dollar, etter et fall på over 3 prosent. WTI-prisen falt med 3,45 prosent til 71,4 dollar fatet. Oljeprisene falt av flere grunner. Den første er at industriaktiviteten i Kina hadde sin laveste vekst på 17 måneder i juli. Frykt for økende smittetall som følge av deltavarianten, og påfølgende etterspørselsbortfall, legger også press på oljeprisen.

Gullprisen gikk flatt, ned 0,02 prosent til 1.816,8 dollar. Bitcoin er ned 6,1 prosent til 38.927,12 dollar, og prisen på hvetefutures gikk opp 3,9 prosent til 731 dollar. Korn gikk samtidig opp 2,5 prosent til 559 dollar.