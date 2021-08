Grønn åpning på Wall Street - Nikola beskyldes for svindel igjen etter rapportering

Etter gårsdagens blandede utvikling på Wall Street åpner alle de toneangivende indeksene i grønt tirsdag.

Industriindeksen Dow Jones stiger 0,14 prosent til 34884,7 poeng.

Den bredere S&P 500-indeksen styrker seg 0,15 prosent til 4393,53 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner opp 0,04 prosent til 14687,20 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt mandag etter at det ble rapportert ISM-tall for industrien som var lavere enn ventet. Tirsdag har tiåringen styrket seg noe og handles til 1,171 prosent.

Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,2 prosent til 18,99.

Den skandalerammede lastebilprodusenten og Nel-partner Nikola har fått har medfart den siste tiden etter at grunnleggeren Trevor Milton ble siktet for svindel på tre punkter. Tirsdag rapporterte selskapet et tap på nesten 1,3 milliarder kroner det siste kvartalet. Samtidig har Hindenburg Research lagt ut et nytt kritisk notat til Nikola med en rekke spørsmål til selskapet i forbindelse med rapporteringen, og mener tre personer med tett tilknytning til Milton er skyldig i svindel. Nikola åpner opp 1,7 prosent.

Alibaba klarte ikke å levere omsetningen selskapet har guidet grunnet en lavere vekst i netthandelssegmentet, samt økt regulering fra kinesiske myndigheter. Aksjen faller 2,73 prosent i åpningen.