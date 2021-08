Oslo Børs holdt seg for det meste i grønt i løpet av dagen, men snudde ned mot stengetid til en nedgang på 0,1 prosent til 1.141,9 poeng.

Dagens bevegelser

Rett før stengetid på børsen meldte medtech-selskapet Lifecare i en børsmelding at Det europeiske patentkontoret har besluttet å gi Lifecare et nytt patent på et oppdatert sensormålingssystem. Patentet er gyldig til 2038 og åpner mulighetene for å utvide bruken av Sencell-teknologi. Aksjen steg umiddelbart tosifret til over 13 prosent, hvor det så ble en automatisk pause i handelen. Kursen endte opp 15,0 prosent på børsen.

Belships endte dagen opp 3,4 prosent etter at meglerhuset Pareto oppgraderte aksjen fra «hold» til «kjøp», kun få uker etter han justerte anbefalingen i motsatt retning.

DNO meldte i morgentimene at de kurdiske regionale myndighetene i Irak (KRG) nå har godkjent selskapets kjøp av ExxonMobils resterende 32 prosent eierandel i Baeshiqa-lisensen. Aksjen snudde ned mot stengetid og falt 2,5 prosent.

Biofish hadde sin første dag på børs, der aksjen falt 18,5 prosent mot tegningskursen til 18,51 kroner. Selskapet hentet i juli 150,5 millioner kroner i en emisjon. På eiersiden finner man blant andre Øystein Stray Spetalen, Ketil Skorstad, Edvin Austbø og Haakon Sæther.

En annen børsdebutant var Havila Kystruten, som hadde sin første dag på Euronext Growth. Aksjen endte ned åtte prosent til 23,00 kroner.

Spillaksjen 5th Planet Games falt 7,1 prosent til 0,78 kroner etter at selskapet i morges kom med en oppdatering, der det ble meldt at selskapet ikke har fått mottakelsen det ønsket på sitt siste spill.

Boligriggselskapet Prosafe økte flåteutnyttelsen i et tungt marked i andre kvartal. Aksjen endte ned 1,1 prosent ved stengetid.

Zwipe falt 0,6 prosent til 24,20 kroner. Selskapet meldte tirsdag morgen om en ny ordre på 1,9 millioner dollar fra taiwanske Beautiful Card Corporation.

Olje

Ved stengetid for Oslo Børs faller oljeprisene, der prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) ligger ned 1,8 prosent til 71,93 dollar fatet.

WTI-oljen faller 1,8 prosent til 70,16 dollar.

Børslokomotivet Equinor endte dagen ned 0,2 prosent til 176,32 kroner, mens Aker BP faller 0,8 prosent til 239,0 kroner.

«De kortsiktige driverne er alle negative: Nedstengningen i Brisbane er forlenget, CDC oppjusterte Sør-Koreas reiserådstatus ett hakk til nivå 2, smitte sprer seg i Kina og det generelle temaet i store deler av Asia er for mer restriktive tiltak», skriver analytiker Edward Moya i OANDA i et notat, ifølge TDN Direkt.