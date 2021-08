Meglerhus bidrar til å senke Nel

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.147,67 poeng, opp 0,5 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 72,30 dollar, opp 0,1 prosent. Equinor stiger 0,3 prosent til 176,86 kroner mens Aker BP faller 0,7 prosent til 237,40 kroner.

– Nyhetsstrømmen ut av Kina har vært bearish siden helgen. Covid-19-situasjonen fortsetter å veie ned på petroleumsmarkedet, sier John Kilduff, partner i Again Capital Management i New York, ifølge TDN Direkt.

I en oppdatering fra SpareBank 1 Markets anbefaler meglerhuset å selge unna Nel-aksjer i forkant av at selskapet legger frem resultatene for andre kvartal 19. august. Mens SpareBank 1 Markets har et kursmål på 8,5 kroner, nedjusterte DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen i forrige uke sitt kursmål fra 12 til 11 kroner samtidig som han anbefalte salg. Nel-aksjen faller 3,1 prosent til 16,29 kroner.

I løpet av onsdagen har handelen i Nordic Nanovector blitt pauset flere ganger. Biotek-selskapet meldte tirsdag kveld om forsinkelser, og venter nå at den foreløpige tremånedersavlesningen fra Paradigme-studien vil skje i første halvdel av 2022. Selskapets nåværende kontantposisjon vil støtte selskapets drift inn i andre halvår av 2022.

– Vi ser økt rekruttering av pasienter, men som følge av spredningen av deltavarianten av coronaviruset har restriksjonene hindret fremgangen i Paradigme-studien, sier medisinsk direktør i selskapet, Christine Wilkinson Blanc. Aksjen faller hele 13,8 prosent til 18,99 kroner.

MPC Container Ships er en av aksjene Pareto Securities har inkludert i månedsporteføljen for august.

– MPC har falt etter at storeierne solgte. Vi forventer en bra guiding fra MPC fremover og tror det kan være en trigger, sa analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til Finansavisen mandag. Onsdag stiger aksjen 4,1 prosent til 24,10 kroner.

Cleantech-selskapet Pryme melder at det har inngått samarbeid med et stort petrokjemisk selskap. Nyheten sender aksjen opp 0,7 prosent til 48,21 kroner.