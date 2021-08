Wall Street i rødt - skandalerammet aksje stiger

Wall Street åpner ned etter tirsdagens oppgang. Etter et par minutters handel er alle de toneangivende indeksene i rødt.

Industriindeksen Dow Jones åpner ned 0,53 prosent og havner på 34.927,1 poeng.

åpner ned 0,53 prosent og havner på 34.927,1 poeng. Den bredere S&P 500-indeksen synker 0,26 prosent til 4.409,53 prosent.

synker 0,26 prosent til 4.409,53 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 0,07 prosent til 14.749,11 poeng.

Onsdag annonserte ADP at oppgangen i antall sysselsatte i privat sektor var under halvparten av det som var forventet. ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise førstkommende fredag. Utviklingen i arbeidsmarkedet vil være mest avgjørende for når Federal Reserve vil stramme inn støttekjøpene.

Etter de skuffende ADP-tallene falt den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten onsdag til 1,13 prosent som er det laveste nivået siden februar.

Den skandalerammede lastebiprodusenten og Nel-partner Nikola fortsetter få hard medfart etter kvartalsrapporteringen og de nye svindelanklagene i går. Onsdag er det flere meglerhus som har kuttet kursmålet på selskapet, i følge TDN Direkt. JP Morgan tar ifølge Reuters ned kursmålet til 21 dollar aksjen, fra tidligere 30 dollar. Ellers senker både BTIG og Wedbush kursmålene til henholdsvis 16 og 10 dollar aksjen, fra 18 og 13 dollar. Før børsåpning onsdag var Nikola ned nesten 40 prosent de siste 30 dagene, men stiger over 0,8 prosent i åpningen onsdag.

General Motors har også levert kvartalsrapport før åpning i dag, og faller over 4 prosent i åpningen etter at deres oppjustering av justert resultat pr aksje kom inn på nedsiden av konsensusforventningene.

Det «norske» batteriselskapet Freyr Battery ble nylig børsnotert på New York Stock Exchange etter en fusjon med SPAC-selskapet Alussa Energy Acquisition Corp. TDN Direkt skriver at Morgan Stanley ar tatt opp dekning av selskapet med en «overweight»-anbefaling og et kursmål satt til 18 dollar Freyr-aksjen. Aksjen skyter opp over 5 prosent i åpningen.