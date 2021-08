- - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,6 prosent før den sluttet på 1.149,05 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 3,7 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,30 dollar, ned 1,3 prosent. Equinor gikk opp 0,5 prosent til 177,12 kroner mens Aker BP falt 1,3 prosent til 236 kroner.

– Covid-19-situasjonen fortsetter å veie ned på petroleumsmarkedet, sier John Kilduff, partner i Again Capital Management i New York, ifølge TDN Direkt.

Tirsdag kveld meldte Nordic Nanovector om forsinkelser, og venter nå at den foreløpige tremånedersavlesningen fra Paradigme-studien vil skje i første halvdel av 2022. Selskapets nåværende kontantposisjon vil støtte selskapets drift inn i andre halvår av 2022.

– Vi ser økt rekruttering av pasienter, men som følge av spredningen av deltavarianten av coronaviruset har restriksjonene hindret fremgangen i Paradigme-studien, sier medisinsk direktør i selskapet, Christine Wilkinson Blanc. Aksjen falt hele 13,5 prosent til 19,06 kroner.

I en oppdatering fra SpareBank 1 Markets anbefaler meglerhuset å selge unna Nel-aksjer i forkant av at selskapet legger frem resultatene for andre kvartal 19. august. Mens SpareBank 1 Markets har et kursmål på 8,5 kroner, nedjusterte DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen i forrige uke sitt kursmål fra 12 til 11 kroner samtidig som han anbefalte salg. Nel-aksjen falt 7,9 prosent til 15,48 kroner.

Tirsdag kjøpte Hans Herman Horns investeringsselskap Norus 250.000 aksjer i Next Biometrics. Det gjorde at Horns selskaper Norus og Edgewater sammen med ham selv har litt over 4,7 millioner aksjer i selskapet, noe som gjorde at han passerte 5-prosentsgrensen. Aksjen gikk opp 20 prosent til 9,05 kroner.

MPC Container Ships er en av aksjene Pareto Securities har inkludert i månedsporteføljen for august.

– Vi forventer en bra guiding fra MPC fremover og tror det kan være en trigger, sa analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til Finansavisen mandag. Onsdag gikk aksjen opp 7,1 prosent til 24,80 kroner.