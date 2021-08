Børsoppgang i Asia – nytt fall for kinesiske spillaksjer

I Japan stiger Nikkei 0,45 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,30 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,09 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong derimot faller 0,20 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp 0,04 prosent.

I India styrkes Sensex 0,07 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,18 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,20 prosent.

Nye fall

Tirsdag denne uken falt Hongkong-noterte kinesiske spillaksjer kraftig, etter at statlige kinesiske medier omtalte online gaming som en type «opium».

Torsdag faller aksjene på nytt etter en artikkel i Security Times, en publikasjon under det kinesiske kommunistpartiets offisielle avis People's Daily, melder CNBC.

I artikkelen argumenteres det for at spillselskaper ikke lenger bør ha skattefordeler som ble innført for å oppmuntre til utvikling av den innenlandske programvaresektoren, ettersom spillindustrien nå er mer utviklet.

Nyheten sender Tencent ned 1,71 prosent, mens NetEase svekkes 3,69 prosent.