Fredriksen-aksje gjør et hopp

Oslo Børs åpner ned torsdag.

Etter nesten to timers handel står hovedindeksen i 1.147,51, ned 0,14 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 901 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,74 prosent til 69,77 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,49 prosent til 67,68 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

«Nøkkelbekymringen for markedet forblir spredningen av deltavarianten av viruset i Kina - og som et resultat - de tøffere mobilitetsrestriksjonene som kan ha blitt introdusert i noen regioner», skriver ANZ-analytikere i et notat, melder TDN Direkt.

Equinor faller 0,40 prosent til 176,42 kroner, mens Aker BP stiger 0,47 prosent til 237,10 kroner.

Opptur

John Fredriksens Seadrill stiger nå 33,62 prosent til 3,10 kroner. Aksjen har i dag vært pauset flere ganger, og på det meste vært omsatt for 2,24 kroner.



Krangelen mellom Seadrill og et amerikansk hedgefond om North Atlantic Drilling-riggene fortsetter. Seadrill mener kreditorene ikke kan tvinge gjennom et salg av riggene.

Next Biometrics klatrer torsdag 5,52 prosent til 9,55 kroner, etter oppturen på 20 prosent i går.

Tirsdag denne uken kjøpte Hans Herman Horns investeringsselskap Norus 250.000 aksjer i Next Biometrics. Det gjorde at Horns selskaper Norus og Edgewater sammen med ham selv har litt over 4,7 millioner aksjer i selskapet, noe som gjorde at han passerte 5-prosentsgrensen.

I rødt

Nel faller 6,14 prosent til 14,53 kroner som dagens foreløpig mest omsatte aksjen.

Onsdag endte aksjen ned 7,9 prosent, etter at SpareBank1 Markets anbefalte salg av Nel i forkant av at selskapet legger frem resultatene for andre kvartal 19. august.

Dagens hittil største taper er Lifecare , som faller 14,43 prosent til 2,17 kroner. Selskapet la i dag frem resultater, og økte utgifter preget tallene for første halvår.

Også Elliptic Labs har lagt frem tall. Selskapet økte omsetningen med 20 prosent i andre kvartal, men går fortsatt i minus på bunnlinjen. Aksjen er nå ned 1,17 prosent til 253,50 kroner.