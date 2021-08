Biotek-aksje raser etter dårlige kvartalstall

Ved lunsjtider torsdag har Oslo Børs snudd sin negative åpning og er foreløpig uendret for dagen på 1.149,00 poeng.

Så langt i dag er det omsatt aksjer for 1.506 millioner kroner.

Olje

Brent-oljen er ved lunsjtider torsdag opp 0,3 prosent til 70,55 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 68,46 dollar pr. fat.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

«Nøkkelbekymringen for markedet forblir spredningen av deltavarianten av viruset i Kina - og som et resultat - de tøffere mobilitetsrestriksjonene som kan ha blitt introdusert i noen regioner», skriver ANZ-analytikere i et notat, melder TDN Direkt.

Equinor stiger 0,2 prosent til 177,46 kroner, mens Aker BP stiger 1,4 prosent til 239,20 kroner, blant annet etter SpareBank 1 Markets hevet sin anbefaling på aksjen fra hold til kjøp.

Opp

Seadrill -aksjen gjør et hopp på 31 prosent etter selskapet fikk ny kontrakt i Canada . Krangelen mellom Seadrill og et amerikansk hedgefond om North Atlantic Drilling-riggene fortsetter også. Seadrill mener kreditorene ikke kan tvinge gjennom et salg av riggene.

Kahoot stiger 7,8 prosent uten nyheter torsdag. Tidligere denne uken ble det kjent at aksjen var den mest kjøpte blant Nordnet-kunder.

Bewi er opp 4,3 prosent etter en anbefaling fra Nordea Markets. Meglerhuset venter sterke andrekvartalstall fra emballasjeselskapet Bewi grunnet høye råvarepriser på ekspandert polystyren (EPS) og høyere priser i isoleringssegmentet, ifølge TDN Direkt.

Next Biometrics klatrer 4 prosent til 9,41 kroner, etter oppturen på 20 prosent i går.

Tirsdag denne uken kjøpte Hans Herman Horns investeringsselskap Norus 250.000 aksjer i Next Biometrics. Det gjorde at Horns selskaper Norus og Edgewater sammen med ham selv har litt over 4,7 millioner aksjer i selskapet, noe som gjorde at han passerte 5-prosentsgrensen.

Ned

Lifecare er hittil torsdagens børstaper, etter selskapet leverte et negativt driftsresultat på 5,3 millioner kroner i første halvår 2021. Aksjen faller 15,4 prosent på nyheten, ned til 2,14 kroner.

Nel er fremdeles dagens mest omsatte, og faller 5,5 prosent til 14,63 kroner. Fallet kommer etter at SpareBank 1 Markets anbefalte å selge aksjen før kvartalsrapporten om to uker.