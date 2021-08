Nel falt til årsverste, mens Seadrill fløy til værs på en ellers flat torsdag på børs.

Etter en negativ åpning, stengte Oslo Børs flatt for dagen på 1.148,33.

Totalt ble det omsatt aksjer for 3,624 millioner kroner.

Opp

Seadrill -aksjen gjorde et hopp på 26,9 prosent etter selskapet fikk ny kontrakt i Canada . Krangelen mellom Seadrill og et amerikansk hedgefond om North Atlantic Drilling-riggene er fremdeles aktuell, der Seadrill mener kreditorene ikke kan tvinge gjennom et salg av riggene.

Kahoot steg 9,5 prosent til 40,20 kroner, uten nyheter. Grunnet den kraftige kursoppgangen ble handelen i aksjen pauset kort i 13-tiden, men tok seg opp igjen etter det.

Bewi endte dagen opp 2,9 prosent etter en anbefaling fra Nordea Markets. Meglerhuset venter sterke andrekvartalstall fra emballasjeselskapet Bewi grunnet høye råvarepriser på ekspandert polystyren (EPS) og høyere priser i isoleringssegmentet, ifølge TDN Direkt.

Next Biometrics klatret 4,3 prosent til 9,44 kroner, etter oppturen på 20 prosent i går.

Tirsdag denne uken kjøpte Hans Herman Horns investeringsselskap Norus 250.000 aksjer i Next Biometrics, og passerte dermed flaggegrensen på 5 prosent.

Ned

Lifecare ble torsdagens børstaper etter å ha lagt frem kvartalstall torsdag morgen. Selskapet leverte et negativt driftsresultat på 5,3 millioner kroner i første halvår 2021, preget av økte utgifter. Aksjen falt 17,8 prosent til 2,08 kroner.

Nel fikk seg en knekk torsdag etter at SpareBank 1 Markets anbefalte å selge aksjen før kvartalsrapporten om to uker. Aksjen falt 7,7 prosent til 14,29 kroner, det laveste aksjen har vært priset til siden mai 2020. Hittil denne uken har aksjen falt totalt 17 prosent.

Everfuel fortsetter ukens nedtur og faller 3,5 prosent torsdag. Denne uken har aksjen falt over 20 prosent.

Oljepris

Brent-oljen var ved børsslutt torsdag opp 0,6 prosent til 70,66 dollar fatet, mens WTI-oljen var opp 0,6 prosent til 68,42 dollar pr. fat.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor steg 0,2 prosent til 177,40 kroner, mens Aker BP steg 1,7 prosent til 240,10 kroner, blant annet etter SpareBank 1 Markets hevet sin anbefaling på aksjen fra hold til kjøp.