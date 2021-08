Dow Jones stiger fra start etter sterke sysselsettingstall

De toneangivende indeksene på Wall Street åpner blandet fredag, der S&P 500 og Dow Jones stiger, mens teknologiaksjene på Nasdaq Composite faller.

Oppgangen på Dow Jones kom i etterkant av at det ble lagt frem statistikk over «månedens viktigste tall», som viste at sysselsettingen i USA ble høyere enn ventet i juli.

Ved børsåpningen ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen åpner opp 0,1 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner opp 0,3 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner ned 0,2 prosent.

TDN Direkt skriver i en kommentar fredag at sentralbanksjef i Federal Reserve, Jerome Powell, flere ganger har uttalt at utviklingen i arbeidsmarkedet er den viktigste determinanten for når nedtrappingen av aktivakjøp vil starte. DNB Markets noterte før tallslippet at dersom dagens og neste måneds arbeidsmarkedsrapport kommer inn på oppsiden, kan det gi en beslutning fra sentralbanken om å kommunisere en nedtrapping på rentemøtet i september.