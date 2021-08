Tech-aksje steg tosifret etter milepæl

Børsnoteringen av Stein Erik Hagens Komplett har ikke vært noen stor suksess hittil. Siden noteringen i slutten av juni har aksjen falt 7 prosent. Før mandag.

Første analyse fra DNB Markets konkluderer med at aksjen skal mot skyene. Aksjonærene responderte på analysen med å sende aksjen opp 6,7 prosent til 57,40 kroner.

Horten-baserte poLight har mottatt en ny bestilling av selskapets TLens-produkt. Verdien av bestillingen er på cirka 1,45 millioner kroner og aksjen skjøt opp 13,8 prosent til 162 kroner på gladnyheten.

Forrige uke stupte aksjen over 30 prosent på to dager etter selskapet meldte at et mye omtalt smarttelefonprosjekt var skrinlagt.

Tallknuserne i SpareBank 1 Markets mener det er mer å hente i dagligvare og øker kursmålet på Europris. Aksjen steg 1,9 prosent til 60,50 kroner. ABG Sundal Collier ser veksten komme i Self Storage og høyner kursmålet. Aksjen klatret 4,9 prosent på nyheten 30,20 kroner.

Bewi steg 1,4 prosent til 28,90 kroner etter melding om at selskapet nå vil utstede et nytt bærekraftknyttet obligasjonslån for å støtte vekstutsiktene.

Northern Ocean meldte søndag kveld at det har signert en endret forliksavtale med Seadrill og dets datterselskaper. Aksjen endte mandag opp 3,5 prosent 8,40 kroner. Seadrill falt på sin side 9,3 prosent til 2,74 kroner etter en svært volatil start på august.

I rødt

Aksjeguru Jan Petter Sissener slapp mandag sine favorittaksjer for august. Her finner vi blant annet Subsea 7 som en av hans favoritter. Berenberg har imidlertid kuttet sitt kursmål i oljeserviceaksjen fra 105 til 80 kroner.

«Vi har justert våre estimater, og redusert våre EPS-estimater for 2021/22, i hovedsak på grunn av lavere enn ventede EBITDA-marginer», skriver meglerhuset.

Sissener mener fremdeles at Subsea 7 er attraktivt priset, og omtaler kursfallet som skjedde etter kvartalspresentasjonen som en overreaksjon. Aksjen endte mandag ned 2,4 prosent til 65,90 kroner.

Next Biometrics endte ned 9,5 prosent, Northern Drilling falt 9,9 prosent og Havila Shipping var ned 6,9 prosent.