Blandet mandag på Wall Street – Tesla bykser opp

De amerikanske nøkkelindeksene åpnet i rødt mandag, men hentet seg litt inn mot slutten av dagen. Ved børsslutt endte én i grønt, mens to sank smått.

Den industritunge Dow Jones endte ned 0,31 prosent til 35100.6 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen endte også dagen i rødt, ned 0,09 prosent til 4432.41 poeng.

Dagens lyspunkt ble teknologiindeksen Nasdaq, som endte opp 0,16 prosent til 14860.18 poeng.

Opp

Warren Bufett-selskapet Berkshire Hathaway la fem kvartalstall mandag, der selskapet kunne rapportere om 21 prosent høyere omsetning enn i andrekvartal 2020. Aksjen reagerer så vidt positivt, og endte opp 0,56 prosent til en kurs på 287,38 dollar per aksje på mandagens børsdag.

Elbilprodusenten Tesla gjorde et byks mandag, og endte opp 2,1 prosent til 713,76 dollar per aksje. Dette kommer etter investeringsbanken Jefferies oppgraderte aksjen til kjøp fra tidligere hold.

Dagens nest største børsvinner på det amerikanske markedet var imidlertid undertøyselskapet Victoria's Secret. Aksjen endte opp over 19 prosent til en kurs på 29,24 dollar.

Ned

Cruisegiganten Carnival gikk på en smell mandag, og endte ned 1,6 prosent til 22,71 dollar. Aksjen mottok en massiv kjøpsanbefaling fredag av investeringsbanken Citi, som opererer med et kursmål 50 prosent høyere enn fredagens sluttkurs.

Facebook snur fra forrige ukes opptur, og endte ned 0,5 prosent til en kurs på 361,61 dollar. Den tidligere oppturen kom etter en annonsering om at selskapet utestenger forskere som ønsket å undersøke politiske annonser på plattformen.

Kryptobørsen Coinbase hadde også en treg børsdag, og endte ned 0,81 prosent til en kurs på 279 dollar.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet endte bitcoin opp 5,62 prosent ved stengetid på Wall Street, til en verdi på 46.376 dollar per «mynt». Dette er en fortsettelse av den nylige oppgangen, etter at verdien sank under 30.000 dollar noen uker tilbake.

Av andre store kryptovalutaer endte ethereum opp 4,92 prosent, mens XRP var opp 4,85 prosent.