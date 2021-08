Blandet stemning på Asia-børsene

I Japan, hvor markedene var stengt mandag, stiger Nikkei 0,14 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,29 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,14 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 0,29 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 0,75 prosent.

Sensex i India klatrer 0,49 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,17 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,57 prosent.

Covid-bekymringer

I Kina dempes stemningen av økende smittetall i landet.

I en rekke kinesiske byer utføres det nå massetesting, i tillegg til at det en rekke steder er innført reiserestriksjoner.

– Kina har tidligere vist at de er villige til å ta i bruk tøffe tiltak for å kontrollere Covid, og vi tviler ikke på at det vil skje igjen, sier Robert Carnell i Dutch bank ING til CNBC.

Han påpeker imidlertid at delta-varianten er vanskelig å få bukt med, og påpeker at bekymringen er hvor lang tid det vil ta og til hvilke økonomiske kostnader.