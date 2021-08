Spillaksje rett til værs på Oslo Børs – Nel styrkes

Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.153,96, opp 0,57 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 499 millioner kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen har nå hentet seg noe inn igjen etter mandagens markante fall.

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,14 prosent til 69,36 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,22 prosent til 66,96 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,27 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

ING-analytikere venter ifølge TDN Direkt nå at nedsiden i oljeprisene er begrenset ettersom et vedvarende fall vil fange oppmerksomheten til Opec+, som da kan revurdere sin nåværende plan om produksjonsøkninger.

«Vi er av den oppfatning at ytterligere svakhet er en kjøpsmulighet, spesielt når man tenker på at markedet kommer til å se betydelige lagertrekk i år», skriver ING, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor stiger 0,62 prosent til 181,40 kroner, mens Aker BP er opp 1,18 prosent til 239,60 kroner.

Opptur

Spillaksjen 5th Planet Games stiger nå 49,61 prosent til 1,15 kroner. Det skjer etter en melding om at Skybound Entertainment kjøper 58 prosent av selskapet for 92 millioner kroner.

Smartoptics Group har tirsdag lagt frem sine andrekvartalsrapport, hvor de firedoblet driftsresultatet og hever guidingen. Aksjen er nå opp 4,56 prosent til 10,30 kroner.

Også Hexagon Purus har lagt frem sine tall. Selskapet doblet inntektene, og er nå opp 10,30 prosent til 31,87 kroner.

Blant tungvekterne er Nel opp 4,63 prosent til 15,81 kroner, mens Norsk Hydro styrkes 2,4 prosent til 59,22 kroner som dagens mest omsatte aksje. Citigroup har tirsdag jekket opp sin anbefaling på sistnevnte til kjøp.

MPC Container Ships legger på seg ytterligere 1,31 prosent til 27,15 kroner, og er hittil i år opp nesten 330 prosent.

I rødt

Grieg Seafood faller 0,56 prosent til 88,00 kroner. Selskapet melder tirsdag morgen at de i natt hadde en hendelse ved slakteriet i Simanes i Alta, og som en følge av dette er nå 96.000 laks døde.

Ellers blant de mest omsatte aksjene faller DNB 0,29 prosent til 18,65 kroner, mens Flex LNG er ned 3,33 prosent til 122,10 kroner.

Golden Ocean svekkes 1,48 prosent til 82,95 kroner. Selskapet meldte i morges at de har avsluttet forholdet til Capesize Chartering Ltd. (CCL), et joint venture for å koordinere spotbefraktningstjenester for capesizer for Golden Ocean, Starbulk, CTM og Bocimar.