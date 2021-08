AMC til værs på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 14.892,05 poeng mens Dow Jones er tilnærmet uforandret på 35.096,78 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 4.437,04 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,32 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,6 prosent til 16,62.

Etter børsslutt mandag rapporterte AMC Entertainment (AMC) bedre resultater enn forventet for andre kvartal. Selskapet fikk et negativt resultat på 71 cent pr. aksje, mot et negativt resultat på 5,38 dollar pr. aksje for et år siden. Analytikerne ventet et negativt resultat på 94 cent pr. aksje. Selskapet omsatte i perioden for 444,7 millioner dollar, opp fra 18,9 millioner dollar i samme periode i fjor. Aksjen stiger 8,4 prosent i åpningsminuttene.

«De amerikanske børsene, i likhet med de europeiske, handles alle nær all-time high godt hjulpet av kraftige stimulanser (null-renter) og sterke resultater fra selskaper i alle bransjer og sektorer», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Med et sterkt momentum i arbeidsmarkedet, høy inflasjon og tiltakende lønnsvekst mener DNB Markets at det nå spekuleres i hvorvidt nedtrappingen av verdipapirkjøpene er rett rundt hjørnet.

Tirsdagens tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren steg 2,3 prosent i andre kvartal i forhold til kvartalet før. Konsensus pekte mot en produktivitetsvekst på 3,5 prosent.