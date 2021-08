Oslo Børs til ny rekord

Hovedindeksen på Oslo Børs endte tirsdag på 1.154,31, etter en oppgang på 0,6 prosent. Indeksen har aldri sluttet høyere.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 3.873 millioner kroner.

Etter å ha sust opp i ny intradag «all-time high» på 1.155,23 i åpningen, mistet hovedindeksen høyde utover dagen før den tok seg opp mot slutten og altså passerte sluttrekorden 1.153,11 fra 14. juli, da forrige intradag-rekord på 1.154,27 også ble satt.

Oljeprisen tok seg tirsdag inn etter kraftige fall de siste dagene. Frontkontrakten for Brent-oljen står ved stengetid i 71,02 dollar fatet etter 2,5 prosent oppgang hittil i dagens handel, noe som er opp fra rundt 68,30 dollar da børsen stengte mandag.

WTI-oljen er opp 2,9 prosent til 68,77 dollar fatet.

Frykter oljeprisfall

Frykten for effekten av økende delta-relatert coronasmitte i Asia er likevel ikke over.

– På kort sikt kan oljemarkedet fortsatt være volatilt med hyppige tilbakeslag etterhvert som prisene begynner å slite. Det er en mulighet for at ytterligere fat fra Iran, Emiratene og Libya overfyller markedet, men vi forventer at den globale BNP-veksten holder energietterspørselen oppe, sier senior råvareforvalter Avtar Sandu hos Phillip Futures i Singapore til Reuters.

Han legger likevel til at enhver dyp oljepriskorreksjon vil være en kjøpsmulighet.