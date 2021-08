Nye rekorder i New York

Stemningen på Wall Street i New York tok seg opp utover dagen tirsdag. Oppsvinget fra en svakt positiv åpning ble utløst av at Senatet godkjente president Joe Bidens infrastrukturpakke på 1.200 milliarder dollar.

Renteoppgangen var imidlertid positivt for bankaksjer, med Wells Fargo, Goldman Sachs og Bank of America alle opp rundt 2 prosent.

Positiv dag ble det også for oljeaksjer, ettersom oljeprisene slo tilbake etter mandagens skrell. Brent-oljen sto ved stengetid i USA i 70,72 dollar fatet, opp 2,1 prosent. WTI-oljen var opp 2,4 prosent til 68,39 dollar fatet. ExxonMobil og Chevron endte opp 1,7 og 1,8 prosent.

Mo i Rana-aksje til værs

For Freyr Battery endte tirsdag med ny, tosifret kursoppgang. Aksjen steg 10,2 prosent til 13,25 dollar, som gir en oppgang på hele 51,4 prosent den seneste uken. Også torsdag i forrige uke steg aksjen tosifret, da med 15,4 prosent til 11,09 dollar. Aksjen ble notert i New York 8. juli gjennom en sammenslåing med Alussa Energy.

Nylig ble det kjent at selskapets styre har besluttet å bygge den første batterifabrikken i Mo i Rana. Beslutningen kom i kjølvannet av børsnoteringen med tilknyttet egenkapitaltilføring som muliggjør batteriproduksjonen.

Byggestart er varslet inneværende måned, produksjonsstart ventes andre halvår neste år.

Tidligere i år snakket adm. direktør Tom Einar Jensen om selskapets produksjonsteknologi, investeringer, konkurrenter, kunder og utsikter, blant annet.

Etter en fusjon med skallselskapet Alussa Energy noteres Freyr Battery torsdag på New York-børsen. CEO Tom Einar Jensen forteller hvorfor New York og hvorfor noteringen skjer gjennom et såkalt SPAC. Han forteller også hvor langt han tror selskapet har kommet om ti år, hvilke hindere som må forseres for å komme dit, hvor mye som må investeres og når han forventer at selskapet går break even på driften.