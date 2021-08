Oppgang for flere asiatiske børser etter rekorder på Wall Street

I Japan stiger Nikkei 0,55 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,94 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,27 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 0,21 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 0,45 prosent.

Sensex i India synker 0,19 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,43 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,68 prosent.

Singapores handels- og industriministerium sa onsdag at økonomien vokste 14,7 prosent i andre kvartal, sammenlignet med for et år siden. Det var bedre enn de offisielle forhåndsestimatene som anslo en vekst på 14,3 prosent.

Landet forventer også at økonomien vokser mellom 6 prosent og 7 prosent i 2021, en oppgradering fra tidligere anslag på 4 prosent til 6 prosent.

Torsdag kveld godkjente Senatet en infrastrukturpakke på om lag 1.000 milliarder dollar, som sendte Wall Street til nye rekorder. Det smitter over på de asiatiske børsene.