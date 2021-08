Solid kursoppgang etter rekordhøyt resultat

- - - - -

Onsdag peker pilen marginalt opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.155,07 poeng, opp 0,1 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, har senket prisanslaget for brent-olje for hele 2021 fra 68,78 dollar til 68,71 dollar fatet. Et fat Nordsjøolje omsettes nå for 70,55 dollar, ned 0,4 prosent.

Fra og med 11. august 2021 noteres aksjene i Equinor eks. utbytte på 0,15 dollar. Equinor stiger 1,0 prosent til 182,40 kroner.

I andre kvartal 2021 omsatte Bewi for 198,1 millioner euro, opp fra 105,1 millioner euro i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 18,8 millioner euro, mot 9,4 millioner i samme periode i 2020.

– Vi leverer rekordhøyt resultat i andre kvartal, drevet av sterk etterspørsel og følgelig høyere priser, sier Christian Bekken, adm. direktør i Bewi. Aksjen stiger 6,2 prosent til 30,80 kroner.

Crayon Group økte topplinjen med to milliarder til 8,1 milliarder kroner fra andre kvartal i fjor til samme periode i år. Selskapet fikk et resultat før skatt på 184 millioner kroner, mot 132 millioner kroner for et år siden. Aksjen stiger stiger 2,4 prosent til 151,30 kroner.

Veksten fortsetter for Photocure, som hanket inn Hexvix/Cysview-inntekter på 88,9 millioner kroner i andre kvartal, opp 66 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 8,9 til pluss 5,8 millioner kroner. Aksjen faller likevel 7,9 prosent til 130 kroner.

I andre kvartal 2021 omsatte Kalera for 489.000 dollar, opp fra 222.000 dollar i samme periode i fjor. Resultat før og etter skatt endte med et tap på 7,7 millioner dollar, mot et negativt resultat på 1,8 millioner dollar året før. Samtidig har det blitt kjent at Kalera kjøper opp den tyske salatprodusenten &ever, som opererer i Midtøsten, Asia og Europa, for 130 millioner euro, tilsvarende om lag 1,4 milliarder kroner. Aksjen stiger 3,8 prosent til 33 kroner.

SpareBank 1 Markets har nedgradert sin anbefaling på Rana Gruber fra kjøp til hold, samtidig som kursmålet kuttes fra 85 til 80 kroner. Aksjen faller 2,6 prosent til 70,60 kroner.