Nye rekorder på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 14.835,28 poeng mens Dow Jones står i rekordhøye 35.383,74 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til rekordhøye 4.448,61 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,34 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,7 prosent til 16,51.

I juli var konsumprisveksten i USA 5,4 prosent på årsbasis, litt høyere enn forventningene på 5,3 prosent. På månedsbasis var den på 0,5 prosent, i tråd med forventningene. Kjerneinflasjonen i juli, som ekskluderer priser på mat og energi, var 0,3 prosent på månedsbasis og 4,3 prosent på årsbasis. Her var det på forhånd ventet henholdsvis 0,4 prosent og 4,3 prosent.

«Resultatsesongen for andre kvartal nærmer seg for øvrig slutten, dog denne har også bidratt til fornyet optimisme i markedet. Hele 90 prosent av selskapene som har levert sine tall har slått forventningene. Når det er sagt, det er naturlig å anta at de kommende kvartalene kan bli svakere», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Senatets godkjennelse av president Joe Bidens enorme infrastrukturpakke bidro først til å løfte både Dow Jones og S&P 500 til nye rekorder tirsdag, men etterhvert fokuserte investorene mer på baksiden av medaljen: at de høye infrastrukturinvesteringene vil øke et allerede høyt inflasjonspress og muligens få Federal Reserve til å trappe ned sine massive obligasjonskjøp tidligere og raskere.