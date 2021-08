Ny rekord på Oslo Børs

- - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,02 prosent før den sluttet på 1.154,53 poeng, hvilket er den høyeste sluttnoteringen noensinne. I løpet av formiddagen var hovedindeksen oppe i rekordhøye 1.158,21 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,5 milliarder kroner.

Det hvite hus vil be OPEC og samarbeidspartnerne om å øke produksjonen i et forsøk på å bekjempe stigende bensinpriser, melder CNBC. Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 69,97 dollar, ned 1,2 prosent.

Fra og med 11. august 2021 noteres aksjene i Equinor eks. utbytte på 0,15 dollar. Onsdag gikk Equinor opp 1,4 prosent til 183,16 kroner.

I andre kvartal 2021 omsatte Bewi for 198,1 millioner euro, opp fra 105,1 millioner euro i samme periode i fjor. Resultat før skatt endte på 18,8 millioner euro, mot 9,4 millioner euro i samme periode i 2020. Aksjen gikk opp 4,8 prosent til 30,40 kroner.

Crayon Group økte topplinjen med to milliarder til 8,1 milliarder kroner fra andre kvartal i fjor til samme periode i år. Selskapet fikk et resultat før skatt på 184 millioner kroner, mot 132 millioner kroner for et år siden. Aksjen la på seg 6,2 prosent og sluttet på 157 kroner.

Veksten fortsetter for Photocure, som hanket inn Hexvix/Cysview-inntekter på 88,9 millioner kroner i andre kvartal, opp 66 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 8,9 millioner til pluss 5,8 millioner kroner. Aksjen falt likevel 10 prosent til 127,10 kroner.

I andre kvartal 2021 omsatte Kalera for 489.000 dollar, opp fra 222.000 dollar i samme periode i fjor. Resultat før og etter skatt endte med et tap på 7,7 millioner dollar, mot et negativt resultat på 1,8 millioner dollar året før. Samtidig har det blitt kjent at Kalera kjøper opp den tyske salatprodusenten &ever for 130 millioner euro. Aksjen gikk opp 2,7 prosent til 32,65 kroner.

Tor Olav Trøims 2020 Bulkers endte andre kvartal med et resultat før skatt på 17,1 millioner dollar, opp fra 2,4 millioner dollar på samme tid i fjor. Driftsinntektene gikk fra 10,8 millioner dollar i fjorårets andre kvartal til 28,4 millioner dollar i år. Aksjen gikk opp 2,2 prosent til 115 kroner.