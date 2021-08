Handelen på Wall Street er i gang for dagen, og etter rundt et kvarter ser det slik ut for de toneangivende aksjeindeksene:

Brede S&P 500 er ned 0,1 prosent til 4.442,14 poeng.

Industritunge Dow Jones er ned 0,1 prosent til 35.457,19 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq er ned 0,3 prosent til 14.728,49 poeng.

Prisvekst og banker

Tidligere torsdag er det kommet nye arbeidsmarkedstall fra USA, som viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd har falt for tredje uke på rad . I tillegg øker produsentprisene mer enn ventet.

Makrotallene, sammen med onsdagens sterke inflasjonstall, har sendt den tiårige amerikanske statsrenten opp til 1,37 prosent, som er positivt for bankaksjer som Bank of America, JP Morgan og Wells Fargo.

Bankaksjene har torsdag åpnet med kursoppganger på rundt 0,4 prosent hver.

Netthandel og høyttalere

Netthandelsgiganten eBay har ifølge CNBC vært blant aksjene som har utmerket seg i førhandelen. Selskapet oppnådde bedre kvartalstall enn ventet, men hadde færre aktive kjøpere og har guidet lavere inntekter enn ventet. I førhandelen var aksjen ned 1,5 prosent.

Etter noen minutters handel var aksjen ned 1,1 prosent, men den har siden snudd til 1,1 prosents oppgang.

Høyttalerselskapet Sonos spratt opp over 11 prosent i førhandelen, ifølge CNBC. Aksjen ble løftet av langt sterkere kvartalstall enn ventet og en sterk guiding fra selskapet for salget nå i tredje kvartal og i hele år.

Etter et kvarters ordinær handel er aksjen opp 8 prosent. Hittil i år er den opp rundt 60 prosent.

Rekordkveld

Onsdag steg både Dow Jones og S&P 500 til nye rekorder, med oppganger på 0,6 og 0,2 prosent til 35.484,97 og 4.447,70 poeng.

Nasdaq falt videre, med 0,1 prosent til 14.765,14, etter tirsdagens nedgang.