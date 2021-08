Oslo Børs åpner ned

Etter 34 minutters handel står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.158,11 etter marginal nedgang fra gårsdagens slutt.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 394 millioner kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av nye rekorder på Wall Street i går og stort sett fallende børser i Asia tidligere i dag. Toneangivende Europa-børser trekker noe opp. Tyske DAX og franske CAC 40 er opp henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent.

Futureshandelen peker mot en svakt positiv åpning på Wall Street fra start fredag.

Oljeprisen faller

Oljeprisen trekker ned for andre dag på rad etter at Det internasjonale energibyrået (IEA) – i motsetning til OPEC – har advart mot at etterspørselsveksten etter olje og relaterte produkter har falt kraftig som følge av et oppsving av coronatilfeller verden over. Dette har tvunget regjeringer til å gjeninnføre restriksjoner på bevegelse.

Frontkontrakten for Brent-oljen står fredag morgen i 70,77 dollar fatet, som er ned fra rundt 71,50 dollar fatet ved stengetid torsdag. WTI-oljen faller 0,9 prosent til 68,49 dollar fatet.

«Selv om OPEC holder sine etterspørselsprognoser uendret, mener vi at utsiktene på kort sikt har forverret seg, noe som kan bety at organisasjonen justerer sine produksjonsplaner på neste møte», skriver råvareøkonom Caroline Bain i Capital Economics ifølge CNBC i et notat.

Equinor faller 0,4 prosent, mens Aker BP trekker ned 0,1 prosent.

Aker Carbon i rødt

Aker Carbon Capture faller 3,4 prosent til 22,31 kroner etter emisjon. Selskapet kunngjorde torsdag først at det ville hente rundt 700 millioner, men grunnet betydelig etterspørsel ble beløpet jekket opp til 840 millioner kroner. 38,2 millioner aksjer ble utstedt til kurs 22 kroner.

Bank Norwegian trekker ned 0,3 prosent etter å ha lagt frem skuffende tall for andre kvartal.

Pexip faller 2,8 prosent etter å ha lagt frem rapport for andre kvartal etter stengetid torsdag.

Hexagon gir gass

På vinnerlisten figurerer Next Biometrics høyt etter å ha signert en USA-avtale, og stiger i skrivende stund 8,2 prosent.

Hexagon Composites spretter opp 6,5 prosent i kjølvannet av gårsdagens kvartalsrapport.

Crayon Group markerer seg også positivt, og stiger 3,6 prosent etter at Arctic Securities har høynet kursmålet fra 170 til 230 kroner.

I tet på rekordtall

Aller mest stiger Norbit, nærmere bestemt med 14,8 prosent til 22,50 kroner etter å ha lagt frem rekordtall for andre kvartal.

Nærmest følger Magseis Fairfield med 11,0 prosent oppgang til 3,72 kroner etter tildeling av det selskapet beskriver som en stor OBN-undersøkelse i Asia.

Taperlisten toppes av gullgraveren Akobo Minerals, som faller 6,7 prosent til 7,00 kroner. Selskapet kom tidligere denne uken med en lovende oppdatering fra Etiopia.