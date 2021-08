Oslo Børs i rødt – Røkke-aksje stiger etter analyse

Meglerhuset venter at selskapet vil oppnå et driftsresultat på åtte kroner pr. kilo på gruppenivå i andre kvartal og trekker fortsatt frem aksjen som en av favorittene i sektoren.

«Selv om vi verdsetter selskapets operasjonelle virksomhet i Canada lavt, ser vi betydelig oppside i verdsettelsen fra den norske driften sammenlignet med andre selskaper i sektoren. Vi gjentar dermed vår kjøpsanbefaling», skriver meglerhuset.

Aksjen er opp 1 prosent på Oslo Børs fredag.

På vinnerlisten figurerer Next Biometrics høyt etter å ha signert en USA-avtale, og stiger i skrivende stund 4,1 prosent.

Aker Carbon Capture falt i åpnignen etter gårsdagens melding om emisjon, men har snudd opp 0,7 prosent ved lunsjtider.

Selskapet kunngjorde torsdag først at det ville hente rundt 700 millioner, men grunnet betydelig etterspørsel ble beløpet jekket opp til 840 millioner kroner. 38,2 millioner aksjer ble utstedt til kurs 22 kroner.

Hexagon Composites spretter opp 8,3 prosent i kjølvannet av gårsdagens kvartalsrapport.

Crayon Group markerer seg også positivt, og stiger 0,1 prosent etter at Arctic Securities har høynet kursmålet fra 170 til 230 kroner.

Aller mest stiger Norbit , nærmere bestemt med 18,4 prosent til 23,20 kroner etter å ha lagt frem rekordtall for andre kvartal.

Nærmest følger Magseis Fairfield med 11,2 prosent oppgang til 3,73 kroner etter tildeling av det selskapet beskriver som en stor OBN-undersøkelse i Asia.

Oljeprisen

Oljeprisen trekker ned for andre dag på rad etter at Det internasjonale energibyrået (IEA) – i motsetning til OPEC – har advart om at etterspørselsveksten etter olje og relaterte produkter har falt kraftig som følge av et oppsving av coronatilfeller verden over.

Frontkontrakten for Brent-oljen står fredag i 71,12 dollar fatet, som er ned fra rundt 71,50 dollar fatet ved stengetid torsdag. WTI-oljen faller 0,1 prosent til 68,49 dollar fatet.

Equinor er opp 0,1 prosent, og Aker BP er opp det samme.