Nye rekorder på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 14.824,83 poeng mens Dow Jones står i rekordhøye 35.567,38 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent. S&P 500 stiger 0,1 prosent til rekordhøye 4.465,82 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,35 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1 prosent til 15,44.

Walt Disney Company har levert bedre kvartalstall enn forventet, noe som sender aksjen opp 4,6 prosent i åpningsminuttene. Verre går det med Nikola hvor aksjen faller ytterligere 4,2 prosent.

Kursløft for vaksine-aksjene

Det har også vært en god start for Moderna, Pfizer og BioNTech som klatrer henholdsvis 3,2 prosent, 1,6 prosent og 3,6 prosent.

Ifølge Marketwatch har Food and Drug Administration gitt tommelen opp for en tredje dose med COVID-19-vaksiner fra Moderna og Pfizer-BioNTech for personer som har gjennomgått organtransplantasjoner, som gjennomgår cellegift og de som tar medisiner som kan påvirke immunforsvaret.

I juli steg importprisene i USA 0,3 prosent på månedsbasis. Det var forventet en oppgang på 0,6 prosent.