Resultatvarsel sendte shippingaksje til værs i innspurten

Oslo Børs var svært volatil fredag og vaket rundt nullpunktet stort sett hele dagen. Hovedindeksen endte i 1.159,00 poeng, opp 0,05 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,2 milliarder kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen lå rundt null etter at Det internasjonale energibyrået (IEA) har advart om at etterspørselsveksten etter olje og relaterte produkter har falt kraftig som følge av et oppsving av coronatilfeller verden over.

– Den plutselige snumanøveren til IEA har satt nervene i spenn og stoppet oljerallyet. Investorene forstår alvoret av deltavarianten nå, sier Jeffrey Halley, OANDAs senioranalytiker.

Frontkontrakten for brentoljen sto da børsen stengte fredag i 71,26 dollar fatet, opp 0,15 prosent. WTI-oljen sto opp 0,4 prosent til 69,13 dollar fatet.

Equinor endte opp 0,3 prosent, og Aker BP ned 0,7 prosent.

I grønt

Jinhui Shipping kom med positivt resultatvarsel noen timer før børsen stengte fredag. Selskapet venter å ende med nettofortjeneste på 90 millioner dollar i første halvår av 2021. Første kvartal isolert endte til sammenligning med bare 5 millioner dollar i pluss.

Selskapet pekte på at økning i fraktrater i tillegg til reversering av nedskrivning av skip bidro til oppturen. Aksjonærene likte nyheten og sendte aksjen opp 13,3 prosent på høy omsetning fredag.

Carbon Transition , tidligere Axxis Geo Solutions, endte opp 6 prosent på relativ høy omsetning etter selskapet meldte om at siste oppdrag ble gjennomført til tiden og til budsjettet.

Pareto Securities har oppjustert sitt kursmål i Flex LNG og ser betydelig oppside i aksjen.

«Vi har økt vårt kursmål med bakgrunn i stigende nybygg-priser, noe som vil presse langsiktige TC-rater opp», skriver Pareto Securities i en oppdatering.

Fredag endte aksjen opp 4,1 prosent.

Ocean Yield fikk kursmålet skrudd opp av Kepler Cheuvreux i dag. Meglerhuset ser 39 prosent oppside i Kjell Inge Røkke-aksjen og aksjonærene sender aksjen opp 1,1 prosent i dag.