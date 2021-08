Rød start på New York-børsen – fryktindeksen stiger kraftig

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 14.772,57 poeng mens Dow Jones står i 35.408,72 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,3 prosent til 4.455,3 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,27 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 11,8 prosent til 17,27.

Ifølge NTB har amerikanske myndigheter innledet en formell gransking av Teslas selvkjøringsteknologi. Granskingen dekker modellene X, Y, Z og 3 fra 2014 til 2021. Aksjen faller 2,2 prosent i åpningsminuttene.

Tall fra New York Federal Reserve viser at Empire Manufacturing-indeksen endte på 18,3 i august. Ifølge Trading Economics var det ventet en indeks på 29. Indeksen fremkommer ved at sentralbanken i staten New York hver måned stiller en del spørsmål til en rekke av delstatens vareprodusenter om situasjonen i dag og seks måneder frem i tid.

«Aksjeinvestorene har sendt børsene kraftig opp i 2021 (utenom i Asia), godt hjulpet av lave renter og kraftige resultatforbedringer blant selskaper i alle sektorer. Når det er sagt, smittesituasjonen har forverret seg i det korte bildet, noe som har skapt noe usikkerhet, spesielt i rentemarkedet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.