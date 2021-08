Røkkes grønne alibi falt tungt

Oslo Børs åpnet rett ned mandag, og fallet tiltok utover dagen. Hovedindeksen endte i 1.149,91, ned 0,78 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen sto mandag da børsen stengte ned 2,1 prosent til 68,75 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 2,2 prosent til 66,44 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«Bekymring for deltavarianten og effekten på den kinesiske etterspørselen legger en demper på sentimentet», skriver Commerzbank i et notat.

Kinas oljeprosessering i juli falt til laveste nivå siden mai 2020 etter raffineriene kuttet produksjon i påvente av strammere kvoter, stigende lagertall og fallende profitt.

Equinor ble svekket 1,3 prosent, mens Aker BP endte ned 2,2 prosent. Førstnevnte har fått kursmålet hevet av SpareBank 1 Markets etter oppjusterte gassprisestimater.

I rødt

Multiconsult gjennomførte oppkjøpet av ingeniørselskapet Erichsen & Horgen. Aksjen falt likevel 2,4 prosent.

Lifecare falt 6 prosent uten at det var noen selskapspesifikke nyheter som bidro til fallet. I starten av august skjøt aksjen opp etter melding om ny patent , men et par dager senere la selskapet frem en skuffende kvartalsrapport som viste at det snart går tom for penger.

Resultatet falt for Induct i andre kvartal, men nye brukere strømmet til selskapets nye videomøtetjeneste. Aksjen falt 7,9 prosent.