Tech-aksje stiger 15 prosent – Fredriksen-rederi tynges av tall

Equinor faller 0,67 prosent til 183,02 kroner, mens Aker BP svekkes 0,60 prosent til 230,60 kroner.

Rett opp

Link Mobility fyker opp 15,41 prosent til 37,00 kroner, som en av dagens mest omsatte aksjer.

Selskapet leverte i andre kvartal en omsetningsvekst på 26 prosent, til 1,1 milliarder kroner. Link leverte også på oppkjøpsstrategien i første halvdel av 2021, med fem nyanskaffelser, noe som imidlertid tynget bunnlinjen.

Også Axactor har lagt frem sine tall tirsdag morgen. Selskapet bedret bunnlinjen betydelig fra samme kvartal i fjor, og aksjen blir belønnet med en oppgang på 4,42 prosent til 9,80 kroner.

Insr Insurance -aksjen stiger 10,41 prosent til 0,41 kroner, men er lite omsatt. Selskapet meldte i helgen at de har inngått en avtale om overføring av hele forsikringsvirksomheten, og skal nå vurdere om det er mulig for restene av selskapet å fortsette i en eller annen form.

Northern Drilling er aksjen som stiger mest tirsdag, med en oppgang på hele 29,33 prosent til 14,20 kroner.

Selskapet meldte i morges at deres heleide datterselskap, West Aquila, har varslet Daewoo Shipbuilding og Marine Engineering om at det har kansellert videresalgskontrakten for 7. generasjon ultra dypvannsboret West Aquila på grunn av leveringsforsinkelse, samt avvisende kontraktsbrudd.

I rødt

John Fredriksen-dominerte Flex LNG tjener fortsatt solid med penger, men likevel betydelig mindre enn i første kvartal. Det sender aksjen, som i går klatret 5,5 prosent, ned 7,56 prosent til 124,80 kroner.

Dagens foreløpig største taper er Huddly , som nå er ned 11,96 prosent til 8,10 kroner. Selskapet gikk på en coronasmell, og måtte se inntektene falle fra 84 millioner i andre kvartal i fjor til 64 millioner kroner i samme periode i år

Jinhui Shipping and Transportation nær firedoblet inntektene i andre kvartal. Aksjen faller imidlertid 5,22 prosent til 12,70 kroner tirsdag morgen.