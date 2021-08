Flat utvikling på Oslo Børs – Harmonychain stiger 60 prosent

Ved lunsjtider ligger Oslo Børs relativt rolig med en oppgang på 0,02 prosent i løpet av dagen til 1.150,1 poeng.

Harmonychain leder an blant aksjene som stiger mest på Oslo Børs, der aksjen stiger til 60,0 prosent etter at selskapet mandag kveld meldte at maskinene for utvinning av kryptovalutaer som produseres av datterselskapet Lokotech er blitt mer strømeffektive og konkurransedyktige enn tidligere. Ved lunsj ligger aksjen opp 60,02 prosent på børsen.

Link Mobility ligger opp 17,3 prosent etter at selskapet la frem sitt resultat for andre kvartal, der det leverte i andre kvartal en omsetningsvekst på 26 prosent, til 1,1 milliarder kroner. Link leverte også på oppkjøpsstrategien i første halvdel av 2021, med fem nyanskaffelser, noe som imidlertid tynget bunnlinjen.

Også Axactor har lagt frem sine tall tirsdag morgen. Selskapet bedret bunnlinjen betydelig fra samme kvartal i fjor, og ved lunsj ligger aksjen opp 5,3 prosent.

John Fredriksen-dominerte Flex LNG tjener fortsatt solid med penger, men likevel betydelig mindre enn i første kvartal. Børsen svarer ved å sende aksjen ned 7,0 prosent.

Northern Drilling meldte i morges at deres heleide datterselskap, West Aquila, har varslet Daewoo Shipbuilding og Marine Engineering om at det har kansellert videresalgskontrakten for 7. generasjon ultra dypvannsboreskipet West Aquila på grunn av leveringsforsinkelse, samt avvisende kontraktsbrudd. Aksjen ligger opp 18,4 prosent.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje til 69,30 dollar fatet, en nedgang på 0,4 prosent.

WTI-oljen omsettes for 67,00 dollar, ned 0,6 prosent.

– WTI har støtte rundt 65 dollar pr fat og investorene pleier å se etter gode kjøp når prisen nærmer seg nivåene som vi så på mandag. Men enhver oppgang i oljeprisene vil sannsynligvis bli begrenset siden den globale oppgangen i smittetilfeller av deltavarianten bidrar til økt bekymring rundt tregere global drivstoffetterspørsel, sier analytiker Toshitaka Tazawa i Fujitomi Securities, ifølge TDN Direkt.