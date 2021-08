Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,0 prosent og står i 14.648,21 poeng mens Dow Jones står i 35.350,69 poeng etter en nedgang på 0,8 prosent. S&P 500 faller 0,7 prosent til 4.446,77 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,25 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,1 prosent til 17,11.

Detaljhandelen i USA falt i juli med 1,1 prosent på månedsbasis, etter en oppgang på 0,7 prosent måneden før, viser nye, foreløpige tall tirsdag.På forhånd var det ventet en nedgang på 0,3 prosent i juli. Ekskludert biler og bildeler var detaljhandelen ned 0,4 prosent. Her var det ventet en økning på 0,1 prosent.

Ny fokus

«Resultatsesongen for andre kvartal er mer eller mindre over. Derfor vil mange investorer nå skifte fokus over på makrobildet (globale vekstutsikter, inflasjon og arbeidsledighet)», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Analytikeren mener det er naturlig å anta at veksten i verdensøkonomien vil avta litt som en følge av den siste tids smitteøkning. Samtidig registrerer han at den jevne aksjeinvestor ikke synes å være bekymret, gitt at de fleste børser handles på rekordnivåer.

Fed

«Ifølge av artikkel i gårsdagens utgave av Wall Street Journal argumenteres det for at Fed vil kunne starte nedtrappingen av sine verdipapirkjøp på nyåret, og fullføre den i løpet av første halvår. Dette er i så fall en noe raskere nedtrapping (20 mrd. dollar per måned) enn det mange har sett for seg», skriver DNB Market i en rapport.

Fed-sjef Jerome Powell vil få muligheten til å kommentere nedtrappingsplanen klokken 19.30 i kveld, da han skal snakke på et «townhall meeting».