Tech-aksje stiger markant – laksegigant tynges

Fearnley-analytiker Nils Thommesen sier avviket kommer fra lavere prisoppnåelse i Norge og høyere kostnader i Newfoundland, delvis motvirket av høyere prisoppnåelse i British Columbia. I tredje kvartal venter selskapet at kostnadene vil være flate i Rogaland og British Columbia, mens de ventes falle i Finnmark.

«Vi hadde ventet lavere kostnader pr kilo i alle regioner og vil derfor nedjustere våre tredjekvartalsestimater», skriver Thommesen, som ser en nedsiderisiko på 15 til 20 prosent i estimatene for andre halvår.

Også Pareto Securities venter å redusere estimatet for 2021 med rundt 15 prosent etter det som omtales som et svakt kvartal.

Flere andre lakseaksjer faller også. SalMar er ned 1,55 prosent til 585,60kroner, Mowi svekkes 0,84 prosent til 223,60 kroner, mens Lerøy Seafood er ned 2,00 prosent til 80,52 kroner.

I rødt

Også Next Biometrics svekkes etter tall, og er nå ned 5,12 prosent til 8,15 kroner. Selskapets inntekter falt, men enda større kostnadskutt reduserte underskuddet i andre kvartal.

Multiconsult leverte omtrent samme inntektsnivå som i fjor, men bedret bunnlinjen. Aksjen faller imidlertid 3,23 prosent til 180,00 kroner.

Opptur

En av aksjene som onsdag stiger mest er Norbit , som er opp 11,89 prosent til 27,30 kroner. SpareBank1 Markets har nå oppjustert sitt kursmål på aksjen, samtidig som de gjentar sin kjøpsanbefaling.

Gaming Innovation leverte rekordhøye inntekter i andre kvartal, og blir belønnet med en oppgang på 3,80 prosent til 18,58 kroner.

Carasent klatrer 8,08 prosent til 42,15 kroner, etter å ha landet en topplinjevekst på nesten 90 prosent i andre kvartal.

Harmonychain stiger 3,39 prosent til 0,94 kroner, etter at aksjen ble tirsdagens børsvinner med en oppgang på 80,1 prosent. Mandag kveld meldte selskapet at maskinene for utvinning av kryptovalutaer som produseres av datterselskapet Lokotech er blitt mer strømeffektive og konkurransedyktige enn tidligere.

Blant tungvekterne stiger Nel 5,00 prosent til 14,08 kroner, mens Kahoot er opp 4,57 prosent til 38,90 kroner.