Meglerhus løfter aksje

- - - - - -

Onsdag peker pilen marginalt opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.152,79 poeng, opp 0,1 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,35 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 69,64 dollar, opp 0,8 prosent. Equinor faller 0,5 prosent til 187,80 kroner mens Aker BP faller 0,1 prosent til 234,80 kroner. Ifølge TDN Direkt uttaler flere analytikere at videre oppside i oljeprisene begrenses av en sterkere dollar, mens skuffende økonomiske tall fra Kina og spredningen av deltavarianten bidrar til lavere risikoappetitt for råvarer.

Mandag hevet Pareto Securities kursmålet på Norbit fra 25 til 30 kroner og gjentok sin kjøpsanbefaling på aksjen. Nå øker SpareBank 1 Markets sitt kursmål på Norbit fra 24 til 35 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas. Det skjer etter at selskapet presenterte gode kvartalstall fredag i forrige uke. Aksjen stiger 9,4 prosent til 26,70 kroner.

Grieg Seafood faller 6,0 prosent til 82,95 kroner. Laksegiganten meldte om resultatbedring i andre kvartal, men nådde ikke opp til analytikernes forventninger. Fearnley-analytiker Nils Thommesen sier avviket kommer fra lavere prisoppnåelse i Norge og høyere kostnader i Newfoundland, delvis motvirket av høyere prisoppnåelse i British Columbia.

Next Biometrics måtte se topplinjen falle fra 13,6 millioner i andre kvartal i fjor til 10,4 millioner kroner i samme periode i år. Selskapet forklarer tilbakegangen med en svakere krone og lavere volumer grunnet flaskehalser i forsyningskjeden. Driftsunderskuddet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 21,9 til 5,7 millioner kroner. Aksjen faller 4,3 prosent til 8,22 kroner.

Mandag kveld meldte Harmonychain at maskinene for utvinning av kryptovalutaer som produseres av datterselskapet Lokotech har blitt mer strømeffektive og konkurransedyktige enn tidligere, noe som førte til at aksjen gikk opp 80 prosent i løpet av tirsdagens handel. Onsdag stiger aksjen ytterligere 2,1 prosent til 0,93 kroner.

I andre kvartal hadde Carasent driftsinntekter på 32 millioner kroner, noe som tilsvarer en topplinjevekst på 88 prosent fra samme periode i fjor. Oppkjøp sto for 10,3 millioner av veksten. Driftsresultatet steg fra 2,4 millioner kroner i andre kvartal i fjor til 3,6 millioner kroner i andre kvartal i år. Aksjen stiger 6,2 prosent til 41,40 kroner.