Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen tilnærmet uforandret mens Dow Jones står i 35.200,85 poeng etter en nedgang på 0,4 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.439,40 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,28 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,5 prosent til 18,18.

Investorer som lette etter pengepolitiske signaler fra sentralbanksjef Jerome Powell da han tirsdag møtte lærere og studenter, ble trolig skuffet. Onsdag er det nye sjanser når referatet fra Federal Reserve-møtet i juli legges frem.

«Powell sa i går at pengepolitikk har sine begrensninger. Ja, det er kalt inflasjon; den store bivirkningen av grenseløs pengeinnsprøytning», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en rapport med tittelen «Det er ikke en sort svane, det er bare Fed».

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet mener den generelle frykten blant aksjeinvestorene er svært begrenset gitt at de fleste børsindeksene handles nær all-time high.

«Med andre ord forventer de fleste at smittesituasjonen ikke blir mye verre enn den er i dag», skriver Berntsen i en oppdatering.

Antall igangsatte boliger i USA falt med 7 prosent i juli til en sesongjustert årstakt på litt over 1,53 millioner boliger. Ifølge TDN Direkt var det ventet en årstakt på 1,6 millioner boliger. Antall nye boligbyggingstillatelser steg derimot med 2,6 prosent til en årstakt på litt over 1,63 millioner, mot en ventet årstakt på 1,61 millioner.