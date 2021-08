Aksjene stiger på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 14.591,55 poeng mens Dow Jones er tilnærmet uforandret. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 4.410,08 poeng.

Oppdatert klokken 15.39: Dow Jones og S&P 500 stiger 0,2 prosent mens Nasdsaq er opp 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,23 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,4 prosent til 22,40.

I årets regnskapsmessige tredje kvartal fikk John Deere et resultat pr. aksje på 5,32 dollar, mot 2,57 dollar i samme periode året før. Det var ventet et resultat på 4,57 dollar pr. aksje. Aksjen stiger 1,9 prosent i åpningsminuttene.

Ifølge CNBC har styret i Spotify godkjent et tilbakekjøpsprogram i størrelsesorden 1 milliard dollar. Aksjen stiger 4,8 prosent.

«Stigende smittetall og «svake» makrotall er det som bekymrer investorene i disse dager. I tillegg har mange latt seg skremme av Feds planer om å trappe ned de kvantitative lettelsene (pengetrykkingen)», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Berntsen minner om at mindre stimuli fra sentralbankene, spesielt den amerikanske, isolert sett er negativt for aksjemarkedene.

«Nå venter «alle» på Fed-sjef Powells tale på den sagnomsuste Jackson Hole-konferansen i slutten av neste uke. Han kan komme til å sende ut en prøveballong til markedene, med hint om at nedtrappingen kan bli satt i gang mot slutten av året og ferdigstilt allerede sommeren 2022», skriver DNB Markets i en rapport.