Oslo Børs karret seg i pluss

Høyt på vinnerlisten endte også Avance Gas, der den samme Fredriksen nå forbereder et bud på hele selskapet etter å kjøpt ytterligere aksjer i rederiet. Aksjen steg 11,6 prosent til 44,52 kroner.

Kahoot! opp, Nel i rødt igjen

Ellers blant de mest omsatte merker vi oss at gårsdagens store vinner Kahoot! fortsatte oppturen med nye 5,9 prosent til 49,50 kroner på dagens tredje høyeste volum i kjølvannet av torsdagens kvartalsrapport som viste en betydelig topplinjevekst og et solid overskudd.

Blant positive tungvektere finner vi også børsraketten Nordic Semiconductor, som la på seg 3,2 prosent til 275,60 kroner på dagens nest høyeste volum uten selskapsspesikke nyheter.

«Grønne» aksjer som REC Silicon og Tomra steg henholdsvis 1,9 og 2,1 prosent.

Nel fortsatte på sin side nedturen med nye 3,5 prosent til 13,51 kroner etter torsdagens krisetall . Selskapet slo faktisk alarm overfor analytikerne for tre uker siden, uten at det brede markedet fikk vite noe.

På den negative siden tar vi også med Norsk Hydro, som falt 2,9 prosent til 55,92 kroner.

Fredriksen-rigger til bunns

Taperlisten toppes av John Fredriksens riggselskap, Northern Drilling, med et fall på 12,6 prosent til 12,90 kroner etter at en storeier flagget nedsalg til under 5 prosent. Nærmest fulgte gullgraveren Akobo Minerals, med en nedgang på 11,2 prosent til 7,00 kroner.

Flyr opplyste fredag at selskapet har utvidet rutetilbudet denne uken, men fikk ingen applaus av markedet som sendte aksjen ned 7,4 prosent til 4,33 kroner.

Kyoto Group falt 6,5 prosent til 31,80 kroner etter dagens rapport for andre kvartal.

Kjendistung aksje til topps

I andre enden var det bare kryptoaksjen Harmonychain, samt Nordhealth som steg mer enn nevnte Norway Royal Salmon, med oppgang på henholdsvis 35 prosent til 1,04 kroner og 14 prosent til 43,74 kroner.

Play Magnus spratt opp 8,8 prosent til 20,75 kroner etter at SpareBank1 Markets-analytiker Petter Kongslie slapp en ny analyse der han ser nye muligheter for kjendisaksjen. Zaptec klatret 8,5 prosent til 47,22 kroner etter at Pareto jekket opp kursmålet over 80 prosent.

Oljeprisen trakk nedover

Til slutt tar vi med at oljeprisen fredag trakk ned, og tok med seg Equinor som falt 0,6 prosent til 179,72 kroner på dagens høyeste volum. Aker BP gikk tilbake 1,3 prosent til 221,40 kroner.

Brent-oljen var ved stengetid i Oslo ned knappe prosenten i fredagens handel til 65,93 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,1 prosent til 62,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,22 dollar fatet ved børsslutt torsdag.

Oljemarkedsaktører peker ifølge Reuters på den samme risikoaversjonen som har preget bildet etter at Federal Reserve onsdag denne uken slapp referatet fra sitt forrige rentemøte, der det kom frem av nedtrappingen av det enorme obligasjonskjøpsprogrammet kan starte på denne siden av nyttår.