Børsoppgang i New York

Med fulle sykehus av coronasyke i Florida og en mulig nedtrapping av stimulansene allerede i høst, var ikke usikkerheten helt blåst bort, men fryktindeksen falt og investorene sendte børsene opp i New York fredag.

Dow Jones steg 0,65 prosent til 35.120,08, men falt 1,1 prosent denne uken. Bare seks av de 30 aksjene i Dow Jones indeksen falt, med Intel og Coca-Cola på bunn med en nedgang på 0,8 og 0,4 prosent.

Microsoft steg 2,6 prosent til 304,36 dollar og ble dagens vinner blant tungvekterne.Home Depot og Cisco steg henholdsvis 1,9 og 1,7 prosent. Apple endte opp 1,0 prosent til 148,19 dollar.

S&P 500 steg 0,8 prosent til 4.441,67, men for uken ble det en nedgang på 0,6 prosent.

Nasdaq spratt opp 1,2 prosent til 14.714,66, men endte ned 0,7 prosent denne uken. Tesla steg 1,0 prosent til 680,26 dollar.

VIX-indeksen falt 15,6 prosent til 18,30.

Oljeprisen falt for syvende dag på rad og lettoljen endte ned 2,3 prosent til 62,32 dollar. For uken ble det en nedgang på 8,9 prosent, ifølge Marketwatch. Brent falt 1,9 prosent til 65,18 dollar. For uken ble det en nedgang på 7,7 prosent.

De lange rentene falt mer denne uken enn de har gjort siden juli. 10-års renten var svakt opp til 1,26 prosent, fra onsdagens 1,22 prosent og torsdagens 1,24 prosent. 30-års renten falt til 1,866 prosent.

Gullprisen steg 0,6 prosent til 1.783,70 dollar. Bitcoin for oktober var i støtet fredag og steg 2.115 dollar til 48.960 dollar.