Vaksineaksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 14.787,81 poeng mens Dow Jones står i 35.283,72 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.460,84 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,26 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,9 prosent til 18,40.

Vaksineaksjer i medvind

Ifølge CNBC er det ventet at Pfizer og BioNTech vil motta full FDA-godkjenning for sin Covid-19-vaksine, noe som kan skje allerede i dag. Aksjene stiger henholdsvis 2,3 prosent og 7,9 prosent i åpningsminuttene. Moderna er også i ferd med å søke om full FDA-godkjenning av sin Covid-19-vaksine, noe som bidrar til å løfte aksjen 2,7 prosent.

Den siste tids oppgang i Bitcoin-prisen bidrar til å løfte Coinbase-kursen 2,2 prosent.

Hva gjør Fed?

Senere denne uken holder Kansas Fed sitt årlige symposium i Jackson Hole. Det store spørsmålet er hvilket signaler sentralbanksjef Jerome Powell vil komme med når det gjelder nedtrappingen av sentralbankens verdipapirkjøp.

«Ca. 30 prosent av respondentene i BofA/ML Fund Manager Survey tror Powell vil bruke dette symposiet til å annonsere og gi en «roadmap» over nedtrappingen (tapering) av de kvantitative lettelsene», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en rapport fra Norne Securities.

I juli endte Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks på 0,53 poeng, opp fra reviderte minus 0,01 måneden før. Indeksen er et vektet snitt av 85 indikatorer som skal illustrere den helhetlige økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien. En negativ indeks indikerer at veksten i den nasjonale økonomien er fallende.