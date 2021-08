Oslo Børs snur ned

En time før stengetid på Oslo Børs ligger indeksen 0,1 prosent ned.

Dagens bevegelser

Prosafe faller tosifret en time før børsens stengetid, og ligger ned 22,2 prosent.

Awilco LNG leder an blant aksjene som stiger mest med en oppgang på 19,8 prosent. Aksjen stiger i etterkant av at meglerhuset Pareto Securities oppgraderte aksjen til kjøp med et kursmål på 3,50 kroner.

IT-selskapet Otovo er også en av aksjene som stiger denne tirsdagen. Selskapet er opp 8,9 prosent. Meglerhuset Arctic Securities høyner kursmålet fra 41 til 45 kroner og opprettholder sin kjøpsanbefaling.

Oljeserviceselskapet BW Offshore er ett av selskapene som har lagt frem tall tirsdag, og aksjen faller nå 2,8 prosent til 29,28 kroner. Selskapet leverte i første halvår et pent overskudd, men inntektene falt.

IT-selskapet SmartCraft økte inntekter og justert inntjening i andre kvartal, men varsler høyere kostnader resten av året. Det sender aksjen ned 2,0 prosent til 22,63 kroner.

Programvareselskapet Pexip faller ved lunsjtider med 6.8 prosent til 68,00 kroner på høyt volum. Mandag kveld ble det kjent at adm. direktør, Odd Sverre Østlie, går på dagen.

Energiselskapet HydrogenPro har tirsdag fått «en viktig strategisk ordre» fra Mitsubishi Power. Aksjen stiger 6,3 prosent til 21,25 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er ved lunsjtider tirsdag opp 1,6 prosent til 69,77 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,4 prosent til 66,42 dollar fatet.

– Globale risikomarkeder startet uken på en høyere note, støttet av voksende forventninger om at lavere global aktivitet vil holde igjen sentralbankens intensjoner om å stramme inne støtteordninger i nær fremtid, sier analytikere i ANZ, ifølge TDN Direkt.

Av tungvekterne på børsen stiger Nel 5,3 prosent. Equinor stiger 0,4 prosent. Rec Silicon stiger 2,0 prosent. Norsk Hydro stiger 1,2 prosent etter at selskapet besluttet å øke kapasiteten til resirkulering av aluminium ved sitt Sjunnen-anlegg fra 42.000 til 62.000 tonn pr. år.