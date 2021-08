Nasdaq stiger til ny rekord

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i rekordhøye 14.987,42 poeng mens Dow Jones står i 35.393,91 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.486,83 poeng.

Vaksine

Pfizer og BioNTech har nå fått full FDA-godkjenning for sin Covid-19-vaksine. Mandag gikk aksjene opp henholdsvis 2,5 prosent og 9,6 prosent. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til faller Pfizer 0,8 prosent mens BioNTech er ned 1,6 prosent.

«Helsemyndighetene håper at dette vil overbevise flere amerikanere om å vaksinere seg, og det åpner også for at flere arbeidsgivere kan gjøre det obligatorisk. Pentagon er en av de første, store, som allerede i går varslet at de ville kreve vaksinering» , skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,27 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,4 prosent til 17,39.

Fed

«Aksjemarkedene steg i går, på tross av de noe svake PMI-tallene. En forklaring kan være at litt svakere utsikter kan føre til at Fed drøyer sin bebudede nedtrapping av verdipapirkjøp», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i en oppdatering fra DNB Markets.

Ifølge DNB-økonomen regnes Robert Kaplan, som er president i Dallas Fed, normalt som «hawkish», og for en stund tilbake argumenterte han for at Fed må komme i gang med nedtrappingen raskt.

«Kaplan dempet denne retorikken betydelig sist fredag, da han sa at deltaviruset kan ha mer omfattende effekt og at det må tas med i vurderingen av behovet for nedtrapping», skriver Magnussen.